Тверская и Псковская области объявили 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/6e9c7fd0-4577-11eb-b725-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернаторы Тверской и Псковской областей Игорь Руденя и Михаил Ведерников подписали указы об объявлении в своих регионах 31 декабря 2020 года выходным днём.

Пресс-служба губернатора Тверской области сообщила, что госслужащие получат выходной 31 декабря посредством переноса рабочего дня на субботу, 26 декабря, сообщает ТАСС.

Для сотрудников других предприятий и организаций работодателям рекомендовано также сделать 31 декабря выходным днём, — добавляется в сообщении.

Решение о выходном дне 31 декабря также принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он уже заявил в своём Telegram.

Сегодня подписал указ о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря (за счёт рабочей субботы) для работников исполнительных органов власти области и региональных государственных и подведомственных организаций. Для всех остальных действуют соответствующие рекомендации, — сказано там.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в среду, 23 декабря, заявил, что поддерживает идею сделать выходным предшествующий Новому году день по всей стране. Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения.