«Тут не просто зависимость»: Психиатр-нарколог оценил случай Ефремова

https://static.news.ru/photo/48971a94-ad96-11ea-ba5b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефемов, ставший виновником смертельного ДТП, является больным человеком, заявил заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Северин Гречаный.

По его словам, зависимый человек может сам придти к пониманию, что надо отказаться от вредной привычки. Для таких людей даже существуют различные реабилитации.

В случае Ефремова, иногда, когда произошло убийство, даже если человек страдает психическим заболеванием, но совершает из ряда вон выходящий поступок, например, совершает убийство с особой жестокостью, психиатры-эксперты говорят, что, знаете, это не наш случай, только лишь заболеванием это не объяснишь. Здесь два фактора — он и больной человек, он и преступник, — отметил специалист.

Он добавил, что такие пациенты сами решают, ложиться им в клинику на лечение или нет, передаёт «Царьград».

Артист устроил ДТП на Садовом кольце 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы. Сейчас артист помещён под домашний арест.

Накануне Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего, писал NEWS.ru.