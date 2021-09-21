Туроператоры запустили продажу «прививочных» туров за рубеж

Туроператоры начали предлагать российским туристам «прививочные» туры за рубеж, чтобы путешественники могли привиться препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила «Интерфаксу» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории наших соотечественников искать возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира. В свою очередь туроператоры готовы помочь гражданам РФ отправиться за границу за прививкой, признанной ВОЗ, рассказала она.

По её словам, наибольшим спросом у туристов пользуются вакцинные туры в Сербию. Страна бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizеr, BioNTеch, Astra Zenеca, Sinophаrm (на выбор).

Российские туроператоры предлагают вакцинные путёвки на три дня. Как правило, они включают авиаперелёт, размещение в гостинице с питанием, трансферы, получение официального подтверждения записи на вакцинацию, а также ассистента в качестве сопровождающего на прививку, все налоги и сборы и медицинскую страховку. Стоимость тура без перелёта начинается от 21 тысячи рублей на человека, с перелётом — от 50 тысяч рублей, — заявила Ломидзе.

Она добавила, что вакцинный тур в Германию обойдётся россиянину значительно дороже. Так, прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене — €580 с человека, или 50 тысяч рублей.

Как отметила Ломидзе, спрос на такие туры есть: в основном запросы поступают от россиян, которые часто путешествуют за границу по гуманитарным причинам (родственники, близкие партнёры, учёба), по делам бизнеса, а также от тех, кто хочет обеспечить себе выезд в качестве туриста в страны Евросоюза.

Ранее сообщалось, что полностью привитые или получившие один компонент вакцины туристы получат скидку на проживание в турецких отелях. Как отмечается, благодаря этой программе отельеры планируют привлечь больше гостей в уходящем сезоне и поспособствовать увеличению темпов вакцинации.