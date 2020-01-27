Российским туристам, которые решат из-за коронавируса досрочно вернуться в Россию из Китая, выплатят компенсации за неиспользованные дни отдыха.
Как
В настоящее время на острове Хайнань, в любимом месте отдыха россиян, закрыты все увеселительные заведения и отменены экскурсии. Кроме того, туроператоры прекратили чартерные завозные рейсы.
Туристы с очень большим пониманием относятся к ситуации и в том числе досрочно прекращают свой отдых, — отметил Горин.
Ранее NEWS.ru писал, что случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии. Правительство Китая намерено выделить из бюджета $8,75 млрд на ликвидацию вируса.
Сами китайцы сравнили происходящее в стране с трагедией в Чернобыле. Лишь 20 января власти Китая сообщили о распространении коронавируса за пределы города Ухань, где были зарегистрированы первые случаи заражения. Граждане считают, что руководство страны пытается скрыть масштабы происходящего.
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