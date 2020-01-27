https://static.news.ru/photo/7b3583a6-40f3-11ea-85a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Yongfeng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российским туристам, которые решат из-за коронавируса досрочно вернуться в Россию из Китая, выплатят компенсации за неиспользованные дни отдыха.

Как сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, пока централизованная эвакуация туристов не планируется, однако по желанию отдыхающих они могут вернуться досрочно.

В настоящее время на острове Хайнань, в любимом месте отдыха россиян, закрыты все увеселительные заведения и отменены экскурсии. Кроме того, туроператоры прекратили чартерные завозные рейсы.

Туристы с очень большим пониманием относятся к ситуации и в том числе досрочно прекращают свой отдых, — отметил Горин.

Ранее NEWS.ru писал, что случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии. Правительство Китая намерено выделить из бюджета $8,75 млрд на ликвидацию вируса.

Сами китайцы сравнили происходящее в стране с трагедией в Чернобыле. Лишь 20 января власти Китая сообщили о распространении коронавируса за пределы города Ухань, где были зарегистрированы первые случаи заражения. Граждане считают, что руководство страны пытается скрыть масштабы происходящего.