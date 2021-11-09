Туроператоры рассказали о десятикратном росте спроса на новогодние туры

Спрос на поездки в грядущие новогодние каникулы вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России. В некоторых компаниях число бронирований путёвок увеличилось в 10 раз. Среди самых популярных направлений значатся Египет, Сочи и Турция, пишут «Известия».

По словам туроператоров, в нынешние новогодние каникулы российским туристам стало доступно больше стран, которые установили понятные правила въезда. А у самих туристов появилось больше уверенности при планировании путешествий, поскольку около 50% из них стали покупать страховку от невыезда, а курс валют стабилизировался.

В Tez Tour заявили, что объём бронирования туров на новогодние праздники увеличился в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Абсолютным лидером среди направлений для новогоднего путешествия стал Египет, также в тройку популярных направлений вошли Турция и ОАЭ.

Темпы бронирования туров по России отстают примерно на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом направлении лидируют Сочи, Великий Устюг и горнолыжный курорт Шерегеш. Представители отрасли уверены, что средняя стоимость туров на новогодние каникулы будет выше, чем в предыдущие годы: популярные отели поднимут цены примерно на 15% из-за высокой загрузки. Чтобы сэкономить, россиянам предлагается отправиться в поездку в начале декабря либо сразу после праздников.

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что на новогодние праздники особым спросом у россиян пользуются Куба, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Доминикана и Крым. Директор екатеринбургского бюро международного туризма «Спутник» Екатерина Волкова уточнила, что спрос на внутренний туризм в России может быть чуть меньше обычного из-за сложной эпидемиологической обстановки, но здесь уже роль играет платёжеспособность туристов.