Туроператоры рассказали, когда подешевеют путёвки в Египет

Если российские власти решат, что на египетских курортах стабильная эпидемиологическая ситуация, они могут увеличить количество авиарейсов, в том числе поставить чартерные вылеты. Это может привести к падению цен на путёвки, рассказал РБК вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.

Мы с вами можем надеяться на то, что мы можем увидеть цены на путёвки в районе $300–500. Экономвариант будет таким (около 22–37 тысяч рублей. — NEWS.ru), — подчеркнул он.

При этом Осауленко считает, что объём авиаперевозок на египетские курорты соответствует спросу.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович также уверен, что для снижения цен на перелёты нужна конкуренция на рынке перевозок, однако её нет. По его словам, цены снизятся при увеличении количества рейсов. Однако он напомнил, что сейчас в Египте низкий сезон из-за сильной жары.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что цены на курорты Египта для россиян в нынешнем сезоне окажутся высокими, что связано с малым количеством разрешённых авиарейсов.

23 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что с 9 августа возобновится авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх. Каждую неделю туда будет отправляться по пять рейсов.