Туроператоры раскрыли стоимость горнолыжного отдыха в Европе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Туроператоры открыли продажи на горнолыжные курорты в Европу на зимний сезон 2023/2024 годов. Они рассказали, в какую сумму обойдется такой отдых, передает АТОР.

Прежде всего россиянам предлагают путевки в Италию. По словам экспертов, в предстоящем сезоне будет больше бронирований отелей и трансфера. Авиабилеты путешественники обычно покупают самостоятельно, чтобы провести еще несколько дней в стыковочных городах, например, в Стамбуле или Белграде.

Сейчас цена недельного отдыха на двоих с вылетом 29 декабря в регионе Брей-Червиния начинается от 174 тыс. рублей. В стоимость входит проживание в трехзвездочном отеле с полупансионом. Отдых на Курмайоре обойдется в 165 тыс. рублей, в Ла-Тюиле — 109 тыс. рублей. При этом о получении визы туристам необходимо подумать заранее.

Подавать документы можно за шесть месяцев до поездки. Если сделать это менее, чем за полтора-два месяца, есть риск не получить разрешение вовремя, — предупредили специалисты.

Авиабилеты также стоит приобретать заблаговременно. Сейчас добраться до Италии можно только через Турцию, Сербию, страны Ближнего Востока, Армению, Азербайджан и Казахстан.

Недавно стало известно, что за первые шесть месяцев текущего года в Таиланд прибыли почти 800 тыс. туристов из России. Это более чем на 1000% больше, в сравнении с предыдущим годом.