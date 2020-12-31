Туроператоры предрекли популярность «коронавирусным» путешествиям

https://static.news.ru/photo/05e92684-4c91-11eb-ba39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darya Parchinskaya/Russian Look/Global Look Press

Главным трендом туризма в этом году станут «коронавирусные» путешествия. Те, кто переболел инфекцией, интересуются турами для восстановления иммунитета и укрепления организма.

А поэтому люди выбирают курорты недалеко от дома и те, которые предлагают «постковидные» программы. Эти туры начинаются от 10 дней, но эксперты рекомендуют отдыхать две недели, пишет URA.RU.

Проходят восстанавливающие курсы, курсы по укреплению иммунитета и сердечно-сосудистой системы для тех, кто перенёс заболевание, — приводит издание мнение владельца одной из турфирм Алексана Мкртчана.

Стоимость восстановительных туров начинается от шести тысяч рублей в сутки на одного человека. Очевидно, что актуальность таких туров сохранится, пока не будет побеждён коронавирус.

По мнению главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, этот новый тренд в туризме пришёл в Россию из Европы. В Евросоюзе очень популярен такой вид поездок.

А когда к нам вернётся нормальное авиационное сообщение, такие путешествия примут массовый характер. Тема пока новая, но соответствующие программы уже готовятся в Болгарии, Словакии, Германии, — заверил Мальцев.

«Коронавирусные» туры интересны не только переболевшим, они востребованы в качестве профилактики заболевания. Предлагаемые программы ориентированы на оздоровление дыхательной системы, восстановление иммунитета, общее укрепление организма.

Сейчас эта тема только набирает обороты, но можно сказать, что такие путешествия станут фишкой наступившего года, — уверен глава ассоциации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты в области туризма назвали самые востребованные направления в новогодние праздники. Большинство туристов отправляются в Сочи, Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург и Москву.