Туроператоры предложили исключить Сочи из программы туристического кешбэка

Вице-президент Альянса турагентов России (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что Сочи надо исключить из программы туристического кешбэка. Выплаты необходимо производить за покупку туров в те регионы, которые недосчитались туристов из-за закрытия аэропортов, отметил он в письме АТА на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщают «Известия».

Суть нашего предложения — исключить Сочи из будущего этапа распродажи туров с кешбэком. Там и так всё хорошо, и давать кешбэк за туры в этот регион — всё равно что тушить пожар бензином. На мой взгляд, это неправильно, когда один регион жирует, а остальные затягивают пояса, — подчеркнул Мкртчян.

Он напомнил, что с 24 февраля приостановлены авиаперелёты в популярные у туристов Анапу, Геленджик, Симферополь и Ставрополь. Большинство россиян спланировали свой отдых на майские праздники в Сочи и другие регионы, куда можно долететь. В города, в которые сейчас не долететь, люди добираются на автомобилях или поездами, что увеличивает стоимость поездки и влияет на сроки отдыха.

Вице-президент АТА уточнил, что сейчас отели в Крыму, Анапе, Геленджике и других регионах с закрытым небом заполняются только на 40–70%. При этом они несут расходы на поддержание деятельности, отчисляют налоги и выплачивают зарплату сотрудникам.

18 апреля Росавиация продлила режим ограничения на полёты в 11 российских аэропортов юга и центральной части России до 25 апреля. Ведомство порекомендовало авиакомпаниям пользоваться альтернативными маршрутами.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству вдвое увеличить кешбэк для туристов, отправляющихся на Дальний Восток. По его словам, важно создать условия, чтобы в регион можно было приезжать с меньшими тратами. На сегодняшний день сумма туристического кешбэка по России не превышает 20 тысяч рублей.