https://static.news.ru/photo/c23bebc4-3837-11ea-ace3-fa163e074e61_660.jpg остров Маэ, Сейшельские острова Фото: Ingo Schulz/imageBROKER.com/Global Look Press

Сейшельские острова — одно из самых престижных и дорогих направлений для отдыха. В 2019 году турпоток увеличился на 9%.

Элитный курорт посетили в 2019-м 12 403 гостя из РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальное бюро статистики.

Доля россиян в общем турпотоке на Сейшелы скромная: в прошлом году — лишь 3,22%. Из Германии, Франции, Великобритании, Италии, ОАЭ, Швейцарии, Индии, ЮАР приезжает намного больше отдыхающих.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самыми популярными городами ближнего зарубежья для россиян оказались Сухум и Новый Афон в Абхазии и Минск в Белоруссии. Их рассматривают в качестве мест для туристических поездок на лето-2020 чаще всего. Список составлен на основании данных уже оплаченных броней отелей и домов.