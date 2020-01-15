Сейшельские острова — одно из самых престижных и дорогих направлений для отдыха. В 2019 году турпоток увеличился на 9%.
Элитный курорт посетили в 2019-м 12 403 гостя из РФ,
Доля россиян в общем турпотоке на Сейшелы скромная: в прошлом году — лишь 3,22%. Из Германии, Франции, Великобритании, Италии, ОАЭ, Швейцарии, Индии, ЮАР приезжает намного больше отдыхающих.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самыми популярными городами ближнего зарубежья для россиян оказались Сухум и Новый Афон в Абхазии и Минск в Белоруссии. Их рассматривают в качестве мест для туристических поездок на лето-2020 чаще всего. Список составлен на основании данных уже оплаченных броней отелей и домов.
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