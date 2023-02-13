В ГД напомнили о штрафах за сокрытие сведений о реальной стоимости тура Депутат Прокофьев предупредил турфирмы о штрафах за отсутствие информации в госсистеме путевок

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Турфирмы ожидают серьезные последствия, от штрафов до исключения из реестра туроператоров, за отсутствие информации в государственной системе электронных путевок после 1 сентября 2023 года, предупредил член Комитета Госдумы по туризму Артем Прокофьев. Депутат рассказал «Парламентской газете», что на данный момент немногие операторы решили подключиться к программе – всего 148 из 4,5 тысяч. Он отметил, что туроператоры должны будут предоставлять сведения о реальной стоимости тура - как и куда были потрачены деньги путешественников.

Мы стараемся максимально учесть интересы всех игроков рынка, но некоторые из них, видимо, решили вести себя, как студенты перед сессией — все делать в последний момент. От операторов поступали обращения на сложности подключения к системе, поэтому ее разработчики находятся на постоянной связи с пользователями, проводят вебинары. Но вопросов все еще немало, - отметил парламентарий.

Представители туроператоров создали рабочую группу, на первом заседании 9 февраля они обсудили вопросы и опасения, которые будут заданы разработчикам. Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объяснила, что приходится подключать дополнительный персонал для работы с системой, при этом, чтобы в будущем избежать штрафов, ставку придется сделать постоянной. В связи с этим появляется вероятность роста цен на путевки.

Пока мы видим, что подключиться к системе непросто. На это уходит много времени и сил, а туроператорам, которые в тестовом режиме работали в системе, пришлось привлекать дополнительный технический персонал, - объяснила Ломидзе.

По словам главы АТОР, туроператоров также волнует необходимость полностью расписывать все траты в путевке – сколько денег было передано за билеты и отель, а сколько фирма оставила себе. По мнению туроператоров, часть этой информации является коммерческой тайной. Ситуация волнует и путешественников – они переживают не только за рост цен на путевки, но и за то, как будут охраняться их личные данные.

Минэкономразвития ранее собралось строить курорты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, не дожидаясь окончания специальной военной операции на Украине. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что инвесторам за строительство отелей на новых территориях субсидируют ставку по кредиту.