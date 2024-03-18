Туроператор опроверг слухи о массовом закрытии отелей в Турции Турэксперт Мурадян исключил массовое закрытие турецких отелей из-за долгов

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Турецкие гостиницы продолжат функционировать, как и прежде, никакого краха отельного бизнеса в этой стране не предвидится, заявил в разговоре с NEWS.ru генеральный директор одного из российских туроператоров Артур Мурадян. Он подчеркнул, что сумма долга в €10 млрд перед банками на всю гостиничную инфраструктуру является незначительной. Он допустил, что разорение может коснуться лишь нескольких гостиниц в Турции, которые терпят убытки.

Понимая структуру продаж турецких отелей, можно однозначно сказать, что ни к какому краху и проблемам российским туристам готовиться не нужно. Особенно в преддверии летнего сезона, — сказал эксперт.

Мурадян пояснил, что гостиничный сектор получает и фиксирует свою операционную валюту в евро, также он защищен от колебаний курса лиры. Он подчеркнул, что гостиницы в Турции продолжают не только вкладывать бюджет в продвижение своего продукта на территории России и других стран, но и проводят плановые модернизации.

Турецкая газета Cumhuriyet 18 марта написала, что у части турецких гостиниц подошли к концу сроки соглашений лояльности, по окончанию которых банки будут изымать собственность в счет погашения долгов. По данным издания, общая сумма этих долгов составила €10 млрд.

Ранее директор управления по туризму Саудовской Аравии Фахд Хамидаддин заявил, что интерес российских туристов к курортам Саудовской Аравии значительно вырос, а турпоток в это государство по сравнению с 2022 годам увеличился в два раза. По его словам, страну на Аравийском полуострове посещают не только с целью отдыха, но и по религиозным соображениям — для паломничества в Мекку и Медину.