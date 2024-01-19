Где отдохнуть зимой: путевки за 15 тысяч рублей Российский юг по самым выгодным ценам

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

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Взять отпуск летом — понятное желание многих. Но исполнить его удается далеко не всегда. Расстраиваться из-за этого не стоит. В любое время года можно хорошо провести время. Сейчас набирает популярность отдых в санатории. Такой привычный для жителей СССР, но забытый после перестройки. На сайте putevka.com представлена крупнейшая база санаториев и пансионатов России. Воспользовавшись программой «Открытый Юг», можно недорого и с комфортом отдохнуть в Сочи.

Почему санаторий — прекрасный вариант для отдыха?

Проживание, питание, досуг, индивидуальные оздоровительные программы, экскурсии — все эти услуги представлены в современных санаториях. К тому же многие лечебно-профилактические учреждения расположены в курортных зонах. Например, в Краснодарском крае работает около 900 санаториев, в Крыму — больше 1000, в Минеральных Водах — более 200. Отдыхающие могут также насладиться морем, красивой природой и горным воздухом.

Достойные варианты лечебно-профилактических учреждений есть даже в таких регионах, как Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея. Туризм там развит плохо, гостиниц мало. Но природа не хуже, чем в более освоенных локациях для отдыха. Все подобные предложения можно найти на сайте putevka.com буквально за пару минут.

Один из плюсов отдыха в санатории или пансионате — приемлемые цены. Неделя на двоих в одном лечебно-профилактическом учреждении Анапы в конце января обойдется в 32 тысячи рублей. В путевку включено трехразовое питание, лечение. Похожие предложения есть в Сочи, Геленджике, Крыму.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

«Открытый Юг»: как отдохнуть в Сочи почти бесплатно

Программа «Открытый Юг Сочи» была создана в 2004 году по инициативе губернатора Краснодарского края. По этой программе жители любого региона России в период межсезонья (с 15 октября по 15 мая) по сниженной цене могут посетить санатории и пансионаты города Сочи.

Зима в Сочи — это уникальное время для любителей горнолыжного отдыха, прогулок на свежем воздухе. В санаториях Сочи всегда открыты двери для желающих поправить здоровье.

По программе «Открытый Юг», например, можно отдохнуть в таких санаториях, как «Южное взморье», «Беларусь», «Нептун», «Магадан». Недельный отдых в середине января обойдется в 30–40 тысяч рублей на двоих — с завтраком, обедом и ужином. Все доступные предложения можно найти на сайте putevka.com за пару кликов.

Отдохнуть и узнать новое

Не только отдохнуть, оздоровиться, но и узнать новое. На сайте putevka.com собраны предложения по экскурсиям во всех регионах России. Многие из них разработаны для небольших групп. Предложения отличаются от стандартных, которые обычно предлагают гостям в популярных отелях. Например, «Мистический Сочи» или экскурсия по Золотому кольцу Абхазии (а вы знали, что такое есть?).

Интересные предложения есть даже в тех городах, которые считаются непривлекательными для туризма. Например, для гостей Кемерово есть экскурсия «Неформальный Кемерово» или «Здесь был Вася». Для гостей Омска — неформальная экскурсия-расследование в поисках альтернативной истории.

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