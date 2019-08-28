https://static.news.ru/photo/28586e14-c975-11e9-941b-fa163e074e61_660.jpg Сочи Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал гигантские пробки. В настоящее время движение затруднено на федеральной трассе А-147. На некоторых участках скорость движения автомобилей не превышает 7 км/ч.

Как сообщает « Интерфакс » со ссылкой на ФКУ Упрдор «Черноморье», наибольшие затруднения наблюдаются на выезде из Центрального района Сочи в Лазаревский район. Там решили, что пробки вызваны большим числом уезжающих с отдыха туристов. Тем временем, как следует из сообщений пользователей в соцсети «ВКонтакте», ночью на участке между Лоо и Дагомысом опрокинулась фура с арбузами. ДТП спровоцировало затор в направлении Туапсе.

Ранее News.ru писал, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил об осложнении дорожной ситуации в Москве в последние дни лета. В организации предполагают, что к 1 сентября трафик на главных столичных магистралях вырастет на 15–17%. На дорогах ожидается до 125 тысяч машин в сутки.