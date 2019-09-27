https://static.news.ru/photo/5294ffce-e1eb-11e9-a6af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bill Bachmann/Danita Delimont/Global Look Press

Эксперты узнали, что раздражает туристов, которые путешествуют вдвоём. Для этого они опросили 50 тысяч пользователей.

В результате выяснилось, что 38% опрошенных недовольны тем, что их партнёр тратит много денег. Чаще всего это касается мужчин, которые не могут свыкнуться с женскими тратами. В то же время представительницы прекрасного пола заметили, что их злит, когда мужчина постоянно контролирует их расходы.

25% респондентов злится, когда их вторая половина спит и пропускает все экскурсии. Ещё 19% недовольны тем, что их партнёры предпочитают есть фастфуд, тогда как сами они предпочитают здоровое и правильное питание. 18% туристов ссорятся в отпуске из-за фотографий. Кроме того, часть респондентов, преимущественно мужчины, оказались разочарованы тем, что женщины ограничивают их в алкоголе, отмечает « Московский Комсомолец ».

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о том, как россияне провели летний отпуск в 2019 году. Треть граждан (33%) отдыхали дома, ещё почти треть (27%) — на даче или садовом участке. 11% респондентов заявили, что посещали другой город, 8% побывали за границей. При этом самыми популярными видами летнего отдыха оказались рыбалка, охота и походы, писал News.ru.