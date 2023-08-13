Туристы определили самые грибные места в России «Твил»: россияне назвали Карелию и Башкирию самыми грибными местами в стране

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лучшими грибными регионами России названы Карелия, Башкирия и Новгородская область, сообщает российский сервис бронирования жилья для отдыха «Твил». По его данным таковы результаты проведенного в соцсетях опроса.

Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов. Туристы называли Карелию чаще других — ей отдали голоса 49% участников опроса. Преимуществами республики оказались мягкий и влажный климат, большое число лесов и малое число людей.

Архангельскую область выбрали 15% подписчиков. Самыми обильными грибными места в регионе считаются южные районы — Коношский и Шенкурский. Башкирия с 11% голосов оказалась на третьем месте в этом рейтинге. Ее отмечали за разнообразие грибов, которые можно набрать: лисички, рядовки, грузди, и белые.

Также большой ассортимент объектов «тихой охоты» имеется в Новгородской области, получившей четвертое место с 9% голосов участников опроса. На пятом месте оказалась Московская область. В топ-10 также попали Ленинградская, Владимирская, Самарская, Ивановская области и Краснодарский край.

Ранее нутрициолог Ольга Царева рассказала, что лучше всего на мужское и женское либидо влияют лисички и белые грибы. Врач объяснила, что они содержат необходимый комплекс витаминов для повышения сексуального влечения. Эксперт посоветовала употреблять в пищу свежие грибы с минимальной термической обработкой. По ее словам, дополнительным афродизиаком станут специи: кардамон, карри, имбирь и красный перец.