Туристы назвали главные раздражители на отдыхе в регионах

Туристы назвали главные раздражители на отдыхе в российских регионах. Среди них — плохая инфраструктура, высокие цены и отношение местных жителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob.
В опросе
Самым проблемным регионом по инфраструктуре опрошенные назвали Ставропольский Край. На втором месте — Крым. Что же касается высоких цен, то именно полуостров стал лидером по этому показателю, вторую строчку антирейтинга занял Краснодарский край, а третью — Камчатка.
Также при путешествии на Алтай туристы пожаловались на плохие дороги, высокие цены и горы мусора. В Дагестане, Крыму и на Камчатке путешественникам не понравилось отношение местных жителей. А вот в Краснодарском крае туристы сами не оценили количество приезжих.
В свою очередь жители этих курортных регионов также высказали претензии к туристам. В частности, путешественников обвиняют в неуважении к местным жителям, разбрасывании мусора и в невоспитанности.
Ранее сообщалось, что самые привлекательные страны в бархатный сезон — это Греция, Турция, Кипр и Египет. Дороже будет отдых в Доминикане, на Мальдивах, в Мексике.