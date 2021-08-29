Туристы назвали главные раздражители на отдыхе в регионах

Туристы назвали главные раздражители на отдыхе в российских регионах. Среди них — плохая инфраструктура, высокие цены и отношение местных жителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob.

В опросе участвовали россияне старше 18 лет, которые за последнее время посещали Краснодарский, Камчатский и Ставропольский края, а также Дагестан, Калининградскую область, города «Золотого кольца», Алтай и Крым. Практически во всех этих регионах раздражение вызвали отношение местных жителей и неразвитая инфраструктура.

Самым проблемным регионом по инфраструктуре опрошенные назвали Ставропольский Край. На втором месте — Крым. Что же касается высоких цен, то именно полуостров стал лидером по этому показателю, вторую строчку антирейтинга занял Краснодарский край, а третью — Камчатка.

Также при путешествии на Алтай туристы пожаловались на плохие дороги, высокие цены и горы мусора. В Дагестане, Крыму и на Камчатке путешественникам не понравилось отношение местных жителей. А вот в Краснодарском крае туристы сами не оценили количество приезжих.

В свою очередь жители этих курортных регионов также высказали претензии к туристам. В частности, путешественников обвиняют в неуважении к местным жителям, разбрасывании мусора и в невоспитанности.

Ранее сообщалось, что самые привлекательные страны в бархатный сезон — это Греция, Турция, Кипр и Египет. Дороже будет отдых в Доминикане, на Мальдивах, в Мексике.