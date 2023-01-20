Стало известно, в какие страны россияне стали ездить в два раза чаще Туристы из России стали ездить на Мальдивы и в Таджикистан вдвое чаще

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Памятник Рудаки в Душанбе, Таджикистан

Российские туристы с января по сентябрь 2022 года совершили 79 100 туристических поездок на Мальдивы и 188 500 поездок в Таджикистан, сообщает РБК. Эти показатели в два раза превышают допандемийный уровень 2019 года — 38 000 и 104 000 поездок соответственно.

Лидером по динамике прироста среди зарубежных направлений стал Египет, куда россияне съездили 578 800 раз. Также в пятерку самых популярных стран вошли Узбекистан (число поездок выросло на 59%, до 241 100) и Киргизия (на 57%, до 305 100).

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что рост числа поездок в Таджикистан и другие страны постсоветского пространства связан скорее с частными целями россиян, чем с туристическими. В этом году популярность направлений также вызвана волнами релокаций.

Предприниматель Артем Венскель ранее назвал самыми популярными местами для отдыха за границей в 2023 году Таиланд, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. По его мнению, зимой из-за прямых перелетов также сохранится интерес к таким курортам, как Шри Ланка, Сейшелы, Египет, Оман, Бахрейн и Катар.

Также Венскель называл самые популярные места для отдыха в России в 2023 году. По его словам, после коронавирусных ограничений и санкций российские туристы обратили внимание на менее популярные ранее регионы — Дагестан, Адыгею, Краснодарский край, а также Карелию.