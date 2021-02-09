Туристы из Москвы пропали на перевале Дятлова

https://static.news.ru/photo/455fce68-6b67-11eb-ba93-96000091f725_660.jpg Перевал Дятлова, 1959 год Фото: Public Domain

Группа туристов из Москвы не вернулась к намеченному времени с перевала Дятлова в Свердловской области, куда отправилась, чтобы почтить память загадочно погибших в феврале 1959 года путешественников.

Они должны были уехать сегодня в восемь часов утра. Но до сих пор не вернулись, и связи никакой нет, — цитирует свой источник агентство E1.

Отмечается, что в местном управлении МЧС знают о трёх туристических группах, ушедших на перевал, со всеми есть связь. Там уверяют, что если кто-то потеряется, на место будет отправлен отряд спасателей. Что касается якобы потерявшейся группы, то в пресс-службе регионального главка МЧС отметили — туристы находятся в Екатеринбурге и готовятся к вылету в столицу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 7 февраля депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев едва не погиб во время экстремальной снегоходной экспедиции на перевал Дятлова. Отстав от группы, он перевернулся на снегоходе и долго не мог выбраться из снежного плена. ЧП произошло на обратном пути после посещения перевала.