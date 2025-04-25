Туристов призвали не вестись на милый вид лисят В ветеринарном центре в Ялте заявили, что подкармливание лис ведет к гибели животных

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Подкармливание диких лис опасно, поскольку животные теряют страх перед людьми, что ведет к их гибели, сообщили сотрудники Ялтинского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра. По их словам, которые передает argumenti.ru, увидев лисенка, не следует проявлять сострадание.

При встрече с дикими животными (лисами) не прикармливать, не давать угощения, какой бы милой или несчастной вам ни показалась лиса. При прикармливании дикое животное теряет естественный страх перед человеком, что приводит к гибели животного, — сообщили специалисты.

Нападения лис на людей часто связаны с защитой потомства, отметили эксперты. Ветеринары посоветовали избегать контакта с лисятами и немедленно покидать место их обнаружения.

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