https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Около 17% туристов, получив шенгенскую визу, не едут в государство, которое выдало документ. Такие данные обнародовали авторы опроса в социальных сетях. В нём приняли участие свыше 1,5 тысяч человек.

Почти половина респондентов (54%) обращается в представительство именно той страны, куда хотят поехать. Ещё треть (29%) получают визу в странах, выдающих «шенген» намного быстрее или на более длительный срок, и планируют первое путешествие именно туда.

С декабря 2019 года вступают в силу изменения Визового кодекса Евросоюза. Согласно поправкам, серьёзное внимание уделят корректному использованию визы. Гражданина обяжут в течение действия визы въехать именно в ту страну, которая её выдала. Если условие не выполнено, в следующий раз можно получить отказ в выдаче «шенгена».

Теперь же нельзя будет пойти, к примеру, в посольство Испании, чтобы получить визу на несколько лет, а отправиться по ней в другую страну. Очевидно, что это приведёт к более равномерному спросу на визы: очереди в консульства стран, которые охотнее выдают «шенген», уменьшатся, — комментирует представитель сервиса Алексей Теплов.

Для проверки информации о корректном использовании визы Европарламент планирует создать систему CIR (Common Identity Repository) — единую базу, которая объединит паспортные и биометрические данные 350 миллионов человек. В нее включат также информацию из существующей системы консульств VIS.