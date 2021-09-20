Туристов-мужчин массово отказываются селить в турецкие отели

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов и генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян заявили URA.RU, что в Турции стали запрещать мужским компаниям проводить отпуск в отелях страны. Отмечается, что турки отдают предпочтение гостям с детьми.

Есть некоторые категории отелей, которые в принципе не размещают там одиноких мужчин. В Турции таких отелей достаточное количество. Турки в основном говорят, что их отели предназначены для семейного отдыха и одиноким мужчинам там делать нечего, — рассказал Голов.

Мкртчян при этом уточнил, что речь идёт только об определённых отелях, где не заселяют компании одиноких мужчин. Он также отметил, что если мужчина заселяется один, то никаких проблем не возникает.

Ранее 27-летнюю россиянку Алию Миллер, которая проводила отдых в Турции, обвинили в краже. Семью девушки не выпускают из страны. Инцидент произошёл, когда девушка пыталась вернуть купленные билеты за тур сотруднику отеля. Она подошла к стойке администрации, но никого там не нашла. Позже её обвинили в краже кошелька одного из постояльцев.