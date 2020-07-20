Туристки устроили битву с местным жителем на пляже в Сочи

https://static.news.ru/photo/d8330f0a-c998-11ea-90c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Сочи разгорелся конфликт между туристами и предприимчивыми местными жителями. Видео скандала попало в соцсети.

«Пляжная битва» вспыхнула из-за того, что некоторые жители специально расставляют лежаки и зонты на берегу моря, вынуждая отдыхающих платить за пользование ими, если они расположились рядом.

На кадрах видно, как две женщины на пляже попросили мужчину убрать зонт, после того как он потребовал заплатить за него. Туристки заметили, что он им не нужен. Одна из женщин выдернула зонтик из песка и вручила его «предпринимателю», толкнув его. Автор видео поддержал позицию женщин.

Если кто-то хочет воспользоваться, оплатит, и ему поставят! Так будет правильно! — сказал он.

Как заметил один из пользователей в комментарии, жители специально занимают весь пляж зонтиками, а затем собирают мзду, пишет «Царьград».

Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи патрулировавшие набережную сотрудники правоохранительных органов задержали двух туристов, занимавшихся сексом на пляже, не стесняясь других отдыхающих. Молодые люди устроились на качелях на городском пляже и были настолько увлечены собой, что не заметили полицейских.