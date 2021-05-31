Туристка рассказала о кодовом слове для скидок на рынках Сочи

Российская туристка назвала секретное слово, которое помогает получить скидку на рынках Сочи и избежать обмана. Наблюдениями девушка поделились в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Она
По мнению путешественницы, местные жители в сезон повышают цены, чтобы заработать как можно больше денег, которые пригодятся в зимние месяцы.
Своей лапой сыт не будешь, а на одних фруктах, если даже имеется свой участок, ноги протянешь. И мяса хочется и всего прочего, — пояснила туристка.
Ранее стало известно, что российская туристка, которая побывала в Абхазии, объяснила, почему людям с «большим кошельком» не стоит туда ездить. Девушка отметила, что в стране очень плохая инфраструктура, разруха и гуляющие по деревням коровы — это всё приводит в ужас многих туристов. Она добавила, что проблема путешественников из России в завышенных ожиданиях.