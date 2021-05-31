Туристка рассказала о кодовом слове для скидок на рынках Сочи

https://static.news.ru/photo/c3852006-c28b-11eb-9d65-96000091f725_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Российская туристка назвала секретное слово, которое помогает получить скидку на рынках Сочи и избежать обмана. Наблюдениями девушка поделились в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Она отметила , что у продавцов есть кодовое слово, позволяющее отличать местных жителей от туристов. Последних на рынках называют «бздыхами», или «ходячими кошельками», которых можно обсчитать. Не стать жертвой обмана можно, если при покупке сказать фразу «не бздых», что будет значить «не турист».

По мнению путешественницы, местные жители в сезон повышают цены, чтобы заработать как можно больше денег, которые пригодятся в зимние месяцы.

Своей лапой сыт не будешь, а на одних фруктах, если даже имеется свой участок, ноги протянешь. И мяса хочется и всего прочего, — пояснила туристка.

Ранее стало известно, что российская туристка, которая побывала в Абхазии, объяснила, почему людям с «большим кошельком» не стоит туда ездить. Девушка отметила, что в стране очень плохая инфраструктура, разруха и гуляющие по деревням коровы — это всё приводит в ужас многих туристов. Она добавила, что проблема путешественников из России в завышенных ожиданиях.