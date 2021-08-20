Туристка рассказала, как в Турции обманывают россиян на деньги

Российская туристка по имени Наталья провела три недели в Турции и рассказала о самых популярных попытках обмануть её на рынках и в магазинах страны. Своим опытом она поделилась на платформе «Яндекс. Дзен».

В первую очередь её неприятно удивило желание буквально всех турков на стамбульских рынках навариться на туристах. Часто это проявляется в нежелании отдавать сдачу.

Например, я люблю свежевыжатые соки. В Турции их продают много и довольно недорого, поэтому, конечно же, мы с подругой часто их брали. Цены разные, но в среднем за стакан берут 10-15 лир. Так вот, несколько раз мне пытались дать сдачу меньше, чем нужно! Например, сок стоит 12 лир, а они мне с 20ки дают сдачу всего пять лир. Я всегда начинала возмущаться, и кто-то делал вид, что случайно не додал сдачу, а кто-то начинал спорить, что на самом деле цена выше, просто ценник не поменяли, — отметила она.

И это, по словам девушки не единичный случай. Особой популярностью пользуется обман туристов в барах. Там всегда есть меню с ценами, но когда на стол кладётся итоговый счёт, придумываются вские дополнительные налоги и сборы, суммы за обслуживание. В итоге счёт увеличивается чуть ли не в два раза.

Многие люди возмущаются и отказываются платить. Туристка не раз была свидетельницей скандалов в заведении. Но в целом рассчёт на тех, кто побоится связываться и всё оплатит.

На рынках вообще постоянно пытаются обмануть. Например, турист торгуется и сходится с продавцом на определённой сумме. При оплате всё начинается сначала — турок делает вид, что никакого торга не было и требует первоначальную цену.

Ранее другая туристка из России отправилась с мужем на греческий остров Родос и заплатила за 14 дней бюджетного отдыха 93 тысячи рублей. Россиянка поделилась, как проходил отпуск в условиях максимальной экономии.