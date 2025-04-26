Туристка из России скончалась в Таиланде, сказав три слова перед смертью Врачи в Таиланде не смогли спасти туристку из России

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Отпуск в Таиланде обернулся трагедией для россиянки Дарьи Т., которая скончалась незадолго до возвращения в РФ, сказав перед смертью только три слова: «Я хочу жить», передает KP.RU. Девушка была доставлена в местную больницу, однако медики не смогли спасти ей жизнь.

23 апреля было принято решение об отключении Даши от ИВЛ. В 16:10 по местному времени, в 14:10 по Екатеринбургу, сердце Даши перестало биться, − сообщила в социальных сетях подруга девушки.

По словам медиков, у Дарьи два раза останавливалось сердце. Они выявили у нее заражение крови, которое, предположительно, и стало причиной смерти. Известно, что до отпуска россиянка была оператором на свадьбах. После возвращения с курорта она планировала продолжить свою карьеру.

Ранее стало известно, что в одной из удаленных деревень Эквадора местные жители обвинили британского туриста в убийстве односельчанина и публично сожгли его заживо. Мужчина был доставлен в полицию после того, как его избили, чтобы оградить британца от самосуда. Но разъяренная толпа вытащила его из участка и жестоко расправилась с ним прямо на глазах у сотрудников правоохранительных органов. Из-за полученных повреждений турист скончался на месте.