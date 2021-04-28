Субсидии на чартеры: отдых на родине станет для россиян дешевле

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Россия запустит программу субсидирования туристических чартеров. Уже в этом году появятся как минимум 12 направлений внутри страны, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, передаёт ТАСС.

Такие рейсы, отметила она, позволят в 1,5-2 раза удешевить стоимость отдыха для россиян, отправляющихся в отпуск на неделю и более.

Каждый человек, который мечтает посмотреть Алтай, Байкал и иные дальние уголки нашей страны, сможет сделать это по конкурентной цене, — рассказала Догузова в ходе презентации национального проекта по развитию внутреннего туризма.

В конце марта в Ростуризме отчитались о завершении разработки нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает увеличение числа внутренних поездок до 140 млн, создание в отрасли 4,6 млн рабочих мест и рост объёма экспорта туристических услуг до $22,2 млрд.

21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить срок действия программы по возврату 20% стоимости путёвок на отдых внутри страны как минимум до конца года. Позже правительство выделило на туристический кешбэк дополнительные средства в размере 4,7 млрд рублей.

В свою очередь член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил в инициативой увеличивать на неделю отпуск гражданам, выбирающим местом отдыха курорты России. Автор обращения отметил, что каждый год миллионы россиян выезжают на иностранные курорты, тем самым спонсируя зарубежную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей. Эти средства могли бы оставаться на родине и идти на развитие отечественных курортных зон.