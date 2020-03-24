https://static.news.ru/photo/843e303a-6dd3-11ea-a272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские туроператоры временно прекращают продажи путёвок в Санкт-Петербург и рекомендуют туристам воздержаться от поездок в город по крайней мере до периода белых ночей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посоветовал туристам отложить запланированные поездки в Северную столицу. Губернатор отметил, что путешественники в условиях пандемии коронавирусной инфекции рискуют сами и подвергают опасности город.

В АТОР отмечают, что на решение операторов приостановить продажи туров в Петербург также повлияли введённые в городе с 18 марта ограничения на посещение достопримечательностей и культурных объектов.

В России к 24 марта выявлено 495 случаев заражения COVID-19. В Санкт-Петербурге инфекцию диагностировали у 21 человека. Как писал NEWS.ru, Беглов заявил о наличии у городских властей чёткого плана действий в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Губернатор при этом подчеркнул, что полностью закрывать город не планируется.