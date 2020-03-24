Российские туроператоры временно прекращают продажи путёвок в Санкт-Петербург и рекомендуют туристам воздержаться от поездок в город по крайней мере до периода белых ночей.
Об этом
В АТОР отмечают, что на решение операторов приостановить продажи туров в Петербург также повлияли введённые в городе с 18 марта ограничения на посещение достопримечательностей и культурных объектов.
В России к 24 марта выявлено 495 случаев заражения COVID-19. В Санкт-Петербурге инфекцию диагностировали у 21 человека. Как писал NEWS.ru, Беглов заявил о наличии у городских властей чёткого плана действий в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Губернатор при этом подчеркнул, что полностью закрывать город не планируется.
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