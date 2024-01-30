Туристам рассказали, в каких странах можно сэкономить на отеле OneTwoTrip: цены в гостиницах Минска, Лондона и Хошимина заметно снизились

Фото: Global Look Press

Цены в гостиницах значительно снизились с окончанием января, заявили аналитики сервиса OneTwoTrip. По их словам, которые приводит РИА Новости, заметнее всего упали цены на номера в отелях Минска, Ташкента, Лондона, а также вьетнамского Хошимина и кубинского Варадеро. В некоторых из них можно остановиться всего за три тысячи рублей за одну ночь.

Авторы исследования отмечают, что номер в отеле Минска в феврале обойдется в пять раз дешевле, чем в январе. В среднем туристы тратят около 3,7 тысячи рублей за одну ночь. В отелях кубинского острова Варадеро можно остановиться за 10 тысяч рублей в сутки, а в отелях Лондона, Хошимина и Ташкента — примерно за 3 тысячи рублей. В феврале также выгодно отдыхать в Батуми (1,6 тысячи рублей за ночь), Куала-Лумпуре (1,2 тысячи рублей), Хургаде (1,5 тысячи рублей) и на Гоа (2,6 тысячи рублей).

Эксперты Ассоциации туроператоров России ранее перечислили самые дорогие туры, проданные в 2023 году. По их словам, семья из шести человек заплатила 24,5 млн рублей за поездку в Турцию. Туристы провели в пятизвездочном отеле Антальи 67 дней. Отмечается, что в эту сумму также входил прямой авиаперелет. Самым дорогим внутренним туром оказался речной круиз по Сибири, на него потратили 6,479 млн рублей.