Туристам раскрыли плюсы введения невозвратных тарифов в отелях Туроператор Горин: с невозвратными тарифами туристы смогут сэкономить

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Законопроект, дающий гостиницам право устанавливать невозвратные тарифы на номера, позволит сэкономить туристам, которые уверены в своих планах, рассказал «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туроператоров Дмитрий Горин. Разработанный Минэкономразвития документ сейчас готовится к внесению в Госдуму.

Горин отметил, что нововведение принесет пользу, поскольку стоимость номеров, которые простаивают из-за отмены бронирования, отели включают в средние тарифы на проживание. В Российском союзе туроператоров добавили, что законопроект сделает доступнее путешествия по стране.

Невозвратные тарифы не должны повлиять на стоимость бронирования, подчеркнул Горин. Цены растут из-за инфляции и других факторов. Главное, выбирая тарифы, трезво оценивать свои возможности.

Кроме того, в законопроекте прописаны ситуации, при которых деньги при отмене брони все равно вернут. К таким случаям относится, например, болезнь человека.

Ранее россиянам рекомендовали не медлить с покупкой туров на лето. По словам главы Союза туристических агентств Сергея Голова, в России на 60% увеличился спрос на пляжный отдых, поэтому покупать летние туры выгоднее заранее.