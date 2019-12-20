https://static.news.ru/photo/6e782674-23c9-11ea-ab62-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Эксперты составили список правил, которые необходимо соблюдать при путешествии по Европе.

В первую очередь рекомендуется сравнивать стоимость перелётов и не покупать дешёвые билеты у лоукостеров, так как бюджетные перевозчики берут дополнительную плату за выбор места, багаж или воду.

Не стоит пытаться увидеть все европейские города сразу, выбрав для прогулок один-два. Это даст возможность лучше узнать достопримечательности и не упустить ничего из-за спешки.

При возможности рекомендуется заменить самолёт на поезд. Это позволит сэкономить деньги и полюбоваться пейзажами за окном.

Эксперты советуют туристам отдать предпочтение общественному транспорту, так как в ряде стран Европы можно нарваться на нелегальных таксистов, которые не упустят возможности обмануть иностранного клиента.

Также стоит тщательно проверять часы работы музеев и приобретать билеты заранее. При посещении ресторанов лучше обратить внимание на их правила. Например, во многих заведениях официанты ставят на стол корзинку с хлебом, за который придётся заплатить, если съесть хотя бы один кусочек, передаёт The Points Guy.

Ранее NEWS.ru писал, что туристический сервис Aviasales провёл опрос путешественников, в ходе которого стали известны самые популярные приметы для хорошей поездки, в необходимость соблюдения которых верят люди.