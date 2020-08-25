Туристам начали выплачивать кешбэк за покупку туров по России

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Российские путешественники начали получать выплаты в рамках программы возврата части средств, потраченных на приобретение туров по стране. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что с момента старта программы 21 августа сайт мирпутешествий.рф посетили свыше миллиона человек. Все желающие без проблем смогли приобрести путёвки с помощью ресурса.

Туристам, в соответствии с условиями программы, платёжной системой МИР начисляется кешбэк. Всего, на утро вторника туристы приобрели туров и размещений в отелях более чем на полмиллиарда рублей, — цитирует Догузову ТАСС.

Она добавила, что повышенным спросом по программе пользуются такие направления как Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Приморье, Московский регион, Санкт-Петербург и ряд других.

Догузова пояснила, что ключевая задача программы — сделать отдых в России доступнее и разнообразнее, а также помочь бизнесу преодолеть негативные последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Программа продлится до 28 августа включительно. На неё правительство России выделило 15 млрд рублей. Предполагается, что участие в ней примут около 3 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что российские туристы нашли способ попасть в закрытую на карантин Европу. Они приобретают фальшивые медицинские справки, которые позволяют отправиться на лечение за рубеж. В АТОР предупредили, что использование таких документов является уголовно наказуемым деянием. Ответственность за это несут как туристы, так и оформившие подделки люди. Там также порекомендовали набраться терпения и дождаться восстановления авиасообщения с европейскими странами.