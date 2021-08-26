Турист рассказал, как сэкономить на отдыхе в Египте

Российский турист Олег Котельников рассказал, как он с семьёй сэкономил на отдыхе в Египте. Об этом сообщил журнал «Тонкости туризма».

Котельников выбрал отель в 1,5 километра от моря. За счёт удалённости от воды отель оказался недорогим, но с отличными условиями. Хотя, по его словам, отель больше напоминает международный детский лагерь, без детей там делать нечего, слишком скучно.

Хорошие номера, аквапарк, 32 открытых бассейна — некоторые с подогревом, некоторые с морской водой. Есть множество развлечений для детей.

Турист также посоветовал брать свои бутылки, чтобы не возиться с одноразовой тарой, и пробовать блюда разных ресторанов. Может быть так, что разным членам семьи понравятся разные, и в этом нет проблемы: просто каждый возьмёт себе блюдо в разных заведениях, и сядут они есть вместе.

Ранее стало известно, что в разгар летнего туристического сезона авиабилеты продаются с 50-процентной скидкой при полётах по стране. Сочи стал лидером по обвалу цен.