Куда загорать: названы альтернативы Краснодарскому краю и Сочи

Уже с середины мая ощущается небывалый наплыв туристов на курорты Краснодарского края и Крыма. Из-за закрытых границ Чёрное море остаётся единственным известным вариантом пляжного отдыха у россиян. Ажиотаж спровоцировал рост цен на гостиницы. Так, недельное проживание в номере отеля среднего уровня обойдётся в 60–70 тысяч рублей. За развлечения и экскурсии также придётся выложить круглую сумму. Как пишут в социальных сетях туристы, цены на подобные услуги «растут на глазах». По этой причине многие не хотят ехать на юг России. Туроператоры рассказали NEWS.ru об альтернативах привычных мест пляжного отдыха.

Россия, Сочи Marius Becker/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Большинство россиян живут в условиях сурового климата, поэтому пляжный отдых в наших широтах чрезвычайно популярен. Для счастья человеку нужны солнце, красивая природа и водоём, отмечает разговоре с NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Неудивительно, что российский турист сейчас находится в раздражённом состоянии. Закрыты большинство стран с доступным отдыхом такого формата.

Конечно, полноценную альтернативу отдыху на тёплом море внутри страны предложить сложно. Но существуют другие не менее интересные направления, где туристов пока не так много, а цены на проживание не космические. Майя Ломидзе исполнительный директор Ассоциации туроператоров России исполнительный директор Ассоциации туроператоров России

Ломидзе рекомендует рассмотреть отдых на берегах реки Волги. Например, в Астраханской и Волгоградской областях. Летом там солнечно и жарко, а природа не менее живописная, чем на юге. Из развлечений — рыбалка, речные прогулки, осмотр достопримечательностей.

Саратовская облаасть, Россия Alexander Legky/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Ещё один из возможных вариантов для летнего релакса — озеро Байкал. Вода там прохладная даже жарким летом, но это компенсируется красивой природой и чистым воздухом. Кроме того, Бурятия — один из самых «солнечных» субъектов Федерации.

На Байкал полетят с 30 июня чартерные рейсы. С ними тур на неделю будет стоить 50 тысяч рублей. Без них — только за билеты из Москвы или Питера придётся отдать 40 тысяч, — сообщила собеседница NEWS.ru.

Владивосток и Хабаровск также можно назвать альтернативой пляжному отдыху. Летом там прекрасная погода, а море прогревается до комфортной температуры. Но это актуально только для жителей Сибири и Дальнего Востока, сообщила Ломидзе. Для обитателей европейской части билеты слишком дороги. За эти деньги им проще слетать на Кубу или Мальдивы.

Дагестан и Республику Калмыкия назвал ещё одной возможной альтернативой пляжному отдыху первый вице-президент АТОР Владимир Канторович. Их омывает Каспийское море. Правда, на большое количество туристов местная инфраструктура не рассчитана. И многие жалуются на грязную воду и замусоренные пляжи.

А вот Калининградская область, напротив, славится чистым морем и неплохим сервисом. Во второй половине лета Балтийское море прогревается до комфортной температуры. Эксперт считает этот регион ещё одной возможной альтернативой для летнего пляжного отдыха. Правда, в последние месяцы поток туристов туда значительный. Янтарный край может превратиться во второй Сочи.

Россия, Калининград Ilya Galakhov/Global Look Press

Владимир Канторович резюмировал, что отдыхать в России по-прежнему не желает значительная часть населения. Отечественные отели либо слишком дороги, либо с низким уровнем сервиса. Избалованные Турцией и Египтом россияне туда ехать не хотят. По этой причине значительная часть наших соотечественников проведёт отпуск на даче или вовсе не выезжая из города.

Несмотря на пандемию коронавируса, некоторые страны готовы принять российских туристов при наличии отрицательного теста на COVID-19. Так отдохнуть можно на курортах Албании, Черногории, Марокко, Ливана, Греции, Египта. Запрет на полёты из России в Турцию и Танзанию продлили до 21 июня. В этих странах сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка.