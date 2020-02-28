https://static.news.ru/photo/e482a0ac-5a2d-11ea-827b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhou Hong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Туроператоры обратились к российскому правительству с просьбой скорректировать сроки запрета продаж туров в страны, охваченные коронавирусом, чтобы избежать коллапса на туристическом рынке России.

Отсутствие сроков приостановки продаж безальтернативно устанавливает стопроцентные возвраты туристам и уже привело к массовым отказам туристов от туров, даже от тех, которые запланированы на дальние даты (вплоть до осени текущего года), — говорится в открытом письме вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Татьяне Голиковой, которое опубликовано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам представителей отрасли, большое количество возвратов туров негативно сказывается на туристических компаниях, которые отправляют клиентов в Европу. Туроператоры подчеркивают, что неисполнение обязательств перед клиентами может создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в России из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других последствий.

В настоящий момент продажа туров в Южную Корею, Китай, Италию и Иран носит бессрочный характер, до того момента пока в этих странах не нормализуется ситуация с вирусом.

NEWS.ru сообщал, что первые случаи заражения коронавирусом выявили в Нигерии и Новой Зеландии. Заболевание в Нигерии было обнаружено у гражданина Италии, который приехал в страну из Милана. Также медики выявили коронавирус у гражданина Ирана, который приехал в Белоруссию.