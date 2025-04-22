Турэксперт рассказал, как уберечься от опасности в экзотических странах Турэксперт Горин: для поездок в опасные страны стоит использовать спецприложение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае поездок в опасные экзотические страны стоит пользоваться специальными приложениями, которые помогают спланировать путешествие, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он уточнил, что, несмотря на все предостережения, подобные туры чрезвычайно популярны в России.

Экзотика популярна среди российских туристов. Поездки в редкие и труднодоступные страны нужно тщательно спланировать. На сайте МИД рекомендуем приложение «Зарубежный помощник» скачивать перед долгими путешествиями, — рассказал Горин.

По его словам, география поездок россиян — от Австралии до острова Пасхи. Некоторые туристы предпочитают провести отпуск в Эквадоре. Все подобные туры нужно тщательно планировать, предостерег эксперт.

Планируя поездки в редкие и труднодоступные страны, нужно учитывать все возможные риски и ограничения. Обязательно нужно иметь медицинскую страховку, контакты и координаты для взаимодействия в чрезвычайных ситуациях, копии документов, платежные решения, — продолжил Горин.

Он заметил, что за последнее время популярнее стали туры в Индонезию, на Кубу, Шри-Ланку. Чаще встречаются и туристы, которые выбирают активные виды отдыха — восхождение на вулканы, в горы, путешествие по труднодоступным рекам в тропиках, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр схватил мальчика на глазах у бабушки, затащил в кусты и растерзал. Позже сотрудники правопорядка нашли останки ребенка.