Турэксперт предупредил россиян об опасности фауны Красного моря Турэксперт Мельник: при купании в Красном море опасно трогать рыб и кораллы

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В Египте опасность для туристов представляют не только морские ежи, но и множество других ядовитых обитателей Красного моря, предостерег в разговоре с NEWS.ru эксперт по туризму Николай Мельник. По его мнению, туристам следует быть особенно бдительными в местах скопления кораллов.

В Шарм-эш-Шейхе и в районе Макади <...> есть места, где большая площадь кораллового дна. А все, что связано с кораллами, — это обилие рыбной живности. Если мы говорим про Шарм-эш-Шейх, то там практически все побережье, кроме Хадаба и Наама Бей, состоит из кораллов, — отметил специалист.

Он советует не экономить на качественное обуви для купания и заходить в море только в них. Мельник призывает россияне не трогать ничего яркого, поскольку прикосновение к некоторым видам кораллов и рыб может спровоцировать анафилактический шок.

Также собеседник NEWS.ru напомнил, что в июне у акул идет сезон спаривания. В это время повышаются риски встретить хищника, хотя в целом они и остаются невысокими, предупреждает эксперт. Это в первую очередь касается районов Дахаб и Таба, уточнил Мельник.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь назвала самые выгодные направления для путешествий в июне. В их числе оказались Турция, Египет и Куба. При этом в последнем случае важно учитывать, что в начале лета на острове могут идти дожди.