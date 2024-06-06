Турэксперт предложила план для отдыха с детьми Турэксперт Чернавская: при отдыхе с детьми стоит просчитать все форс-мажоры

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Родителям при отдыхе с детьми стоит просчитать все нюансы и форс-мажоры, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» основатель туристического агентства семейного отдыха Людмила Чернавская. По ее словам, начинать поездки стоит с приобретения страховки в России.

При организации тура одним из важных элементов является страховка. Ведь даже при минимальной стоимости страховки (от €20–30) вы получите прием врача и необходимое лечение, — уточнила Чернавская.

Турэксперт порекомендовала подстраивать время полета под сон ребенка. По ее словам, такая поездка будет более комфортной и экономичной для родителя. Эксперт также посоветовала брать с собой воду и еду для детей, которые можно пронести в салон самолета, а коляску использовать до трапа. Подгузники и сменное белье можно сложить в рюкзак, чтобы быстро достать их при необходимости, уточнила она.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская ранее предупредила, что родитель даже при разводе имеет право запретить ребенку выехать из России. По ее словам, проверить наличие такого документа можно через запрос в местном отделении МВД.