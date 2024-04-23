Турэксперт посоветовал россиянам поспешить с бронью путевок на праздники Эксперт Мельник: россиянам не стоит ждать снижения цен на загрантуры на майских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам, которые еще хотя успеть забронировать заграничную поездку на майских праздниках, следует поспешить, заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт по туризму Николай Мельник. По его словам, ближе к выходным снижения цен на путевки не произойдет.

«Высокие» даты никогда не «горят». А если и «горят», то люди в любом случае — уж поверьте –переплачивают в два-три раза больше, чем те, кто все забронировал в том же феврале. <...> Горящий тур мы тут не словим, — сказал собеседник NEWS.ru.

Он объяснил, что цены не падают даже при наличии свободных слотов из-за очень высокого спроса. Кроме того, ситуацию с ценами усугубляет и тот факт, что перелеты на некоторых направления — например, в ОАЭ, — полностью состоят из регулярных рейсов, которые дорожают с приближением даты вылета, добавил Мельник.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов напомнил, что 5 мая православные христиане отмечают Пасху, которой предшествует Страстная седмица — неделя особо строгого поста. В этой связи парламентарий посоветовал россиянам провести майские праздники в трезвости и с семьей, а не «свинском хрюканье и грязных носках».

До этого ВЦИОМ провел опрос, по итогам которого выяснил, что порядка 20% россиян планируют провести предстоящие праздники на работе. В другие города или села поедут 10% респондентов, а за границу — только 1%.