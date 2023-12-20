Турэксперт объяснила возросший интерес россиян к отдыху на Камчатке Турэксперт Ансталь: люди стали чаще отдыхать на Камчатке из-за выгодных билетов

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Ежегодно туристический поток на Камчатку растет, и это связано с возможностью купить субсидированные билеты на полуостров, сообщила NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. Кроме того, отметила специалист, на ситуацию повлияли ограничения на зарубежные перелеты.

Каждый год туристический поток на Камчатку растет, и это обусловлено некоторыми факторами. В первую очередь россияне столкнулись с ограничениями в полетах за рубеж и стали чаще рассматривать внутренние направления. Это и безопаснее, и дешевле. Кроме того, на Камчатку есть возможность слетать по субсидированным билетам. Их стоимость на порядок ниже обычных, отслеживая изменения цен, можно оплатить тур за 20–30 тысяч рублей за человека, — объяснила эксперт.

Ансталь отметила, что на Камчатке каждый год совершенствуется инфраструктура. Чтобы поездка стала действительно запоминающейся, она посоветовала посетить вулканы, Долину гейзеров и другие главные природные достопримечательности полуострова.

Ранее тревел-блогер сообщила, что лучшими направлениями для начинающих путешественников могут стать Турция и Египет. По словам Ансталь, жители этих стран привыкли к ежегодному потоку туристов со всего мира, поэтому там будет безопасно. К тому же в этих государствах нет жестких правил и обычаев, которые могли бы доставить дискомфорт, подчеркнула она.