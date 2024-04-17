Турэксперт назвала причины возросшего интереса к Японии среди россиян Турэксперт Ансталь: Япония популярна у россиян благодаря культуре и пейзажам

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Причины возросшего интереса к Японии среди россиян — это аутентичность страны, а также природа, культура и архитектура, рассказала NEWS.ru тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь. Турэксперт отметила, что важно заранее спланировать даты для путешествия, так как визы выдают только на указанные в туре числа. По ее словам, у туристов пользуются популярностью также Южная Корея и Китай.

Япония привлекает туристов своей аутентичностью, историей, архитектурой, природой. Сейчас, в целом, популярны направления в Японию, Китай, Корею. Для российских туристов, чтобы попасть в Японию, потребуется виза, она оформляется в консульстве, исключительно на те даты, в которые вы запланировали путешествие. Визы выдаются стабильно, никаких сложностей нет, — рассказала Ансталь.

Ранее стало известно о разработке программы летних туров в КНДР, в рамках которых гости республики смогут отдохнуть на северокорейских пляжах. Отмечается, что продолжительность туров составит восемь и 12 дней, даты поездок утверждаются.

Наталия Ансталь сообщила, что северокорейское направление может представлять интерес для туристов, которые хотят больше узнать о традициях и образе жизни в КНДР. При этом, по ее словам, направление может не стать массовым из-за отсутствия полной свободы передвижения.