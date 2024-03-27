Турэксперт назвал важный критерий для присваивания звезд кемпингам Турэксперт Лобарев: работу кемпингов должны оценивать автомобилисты

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Чтобы присваивать звезды кемпингам наравне с отелями, участие в оценке их работы должны принять автомобилисты, считает президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев. Комментируя ситуацию «Радио 1», эксперт отметил, что нововведение готовится кулуарно, а Роскачество интересуется мнением тех, кто строит и обслуживает подобные места отдыха.

В обсуждении подобных вопросов обязательно должны принимать участие потребители автодорог, а их пожелания и предложения непременно должны учитываться, — пояснил Лобарев.

При выборе критериев, согласно которому кемпингу будут присваивать звезды, важно прислушаться к мнению разных категорий пользователей автодорог: к людям с детьми и домашними животными, водителям мотоциклов. По словам эксперта, информация об условиях и перечне услуг должна быть полной и прозрачной. При этом сама идея, по мнению Лобарева, актуальная и правильная.

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов ранее рассказал, что российских туристов предлагают уведомлять об уровне услуг в некапитальных и модульных гостиницах. Необходимо уточнить требования для мест размещения туристов на природе, а потому для таких локаций нужно ввести сначала добровольную, а потом и официальную звездность.