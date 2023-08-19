Турецкую жару обещают на юге России: когда придет, для кого опасна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прогнозируется жара до 39 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Такая температура характерна для юга Турции в этот период времени года. Когда в российских регионах установится аномальная жара и что рекомендуется делать в такую погоду?

Когда в южные регионы России придет аномальная жара

По словам Романа Вильфанда, в выходные дни, а также в начале следующей недели аномальная жара до 39 градусов придет в Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую области, а также в Краснодарский и Ставропольский края. Кроме того, в Калмыкии и во всех республиках Северного Кавказа столбики термометров аналогично поднимутся до 33–39 градусов. По словам эксперта, такая погода характерна для юга Турции в этот период времени года.

«Температура на 4–6 градусов выше нормы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Везде температура от 33 до 39 градусов. Такая температура по климату соответствует для нынешнего времени года югу Турции», — рассказал он.

До середины следующей недели температура выше нормы ожидается также в Тамбовской, Воронежской, Курской, Липецкой и Белгородской областях. Там будет около +30 и выше. Аналогичные температуры в выходные дни синоптики прогнозируют в Удмуртии, Нижегородской и Кировской областях. Более того, теплая погода возвращается в Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и в Алтайский край, где вся вторая декада месяца была очень холодной.

В каких странах летом 2023-го была зафиксирована аномальная жара

Правительство Турции 15 августа зафиксировало новый температурный рекорд на территории страны: впервые в истории республики столбик термометра показал порядка 49,5 градуса выше нуля. По словам министра экологии и градостроительства Турции Мехмета Озхасеки, такая температура установилась в деревне Сарыджакая в западной части Анкары, провинция Эскишехир.

В июле с аномальной жарой столкнулись жители Южной Европы (Испании, Италии, Греции). С раннего утра температура воздуха в Испании была 30 градусов, а к полудню она превышала 40 градусов по Цельсию. Итальянцы побили общеевропейский рекорд 2021 года. Тогда на Сицилии была зарегистрирована температура 48,8 градуса. В 2023 году «красный» уровень тепловой опасности объявили в десятках городов на Апеннинах, включая Рим.

Рекордно жаркую погоду зафиксировали также на юге России и Северном Кавказе. Кроме того, температура в августе оказалась выше нормы в большинстве регионов страны, в том числе в центральной полосе, Поволжье и на Урале. Усиление температурных показателей на Русской равнине эксперты связывают с продвижением в регион гребня антициклона из Арктики. Зной дополнительно усилит и поток средиземноморского тепла на периферии атлантического циклона, который сейчас захватил многие страны Восточной Европы.

Что делать туристам при аномальной жаре

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказывал, что в первую очередь жаркая погода опасна для детей и пожилых людей. Им следует избегать солнечных лучей. По его словам, во время жаркой погоды ребенку лучше не выходить на улицу с 12:00 до 15:00.

«Гулять желательно в лесных массивах, поближе к водоемам. Лучше всего прогуливаться в парке, где есть фонтаны. Если вы гуляете, то ребенку необходимо давать пить воду по маленькому глотку каждые пять — семь минут. Таким образом вы насыщаете его организм», — объяснял специалист.

Терапевт Оксана Пивоварова советовала обязательно надевать головной убор на улице и не проводить на солнце много времени (взрослым — не дольше двух часов, детям — не более часа под прямыми лучами).

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