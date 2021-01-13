Турецкий журналист рассказал о лечении от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/ad5dd9a4-559d-11eb-8052-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Корреспондент турецкого телеканала CNN Turk Сияменд Качмаз поделился впечатлениями о лечении от COVID-19 в российской больнице.

В эфире мужчина, много лет работающий в РФ, рассказал, что почувствовал недомогание и решил сдать тест на коронавирус, который оказался положительным. С ним сразу же связались представители оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве и направили к журналисту врача. Осмотрев пациента, медик вызвал скорую помощь, которая доставила Качмаза в Химкинскую областную больницу, где он бесплатно лечился в течение 12 дней.

У меня поражение лёгких составило 45%. Врачи лечили меня по полной программе, безвозмездно, профессионально и добросовестно выполнили работу. Больше всего поразило, что никто ни разу не спросил меня, какой я национальности и гражданин какой страны, имеется ли страховка, — рассказал РИА Новости журналист.

Он добавил, что его поразила самоотверженность российских медиков. Персоналу учреждения и всем российским врачам он выразил глубокую благодарность, добавив, что направил благодарственное письмо в МИД РФ.

Ранее стало известно, что московский корреспондент газеты New York Times Эндрю Крамер привился вакциной от коронавируса российского производства «Спутник V». После этого он написал колонку, в которой объяснил, почему решился на этот шаг. Изначально Крамер сомневался в эффективности и безопасности российской вакцины, так как президент России Владимир Путин заявил о её одобрении ещё до начала испытаний поздней стадии. Кроме того, западные специалисты также критически отзывались об этом препарате.

Но, как заметил Крамер, скепсис западных учёных основывался в основном на политической обстановке вокруг вакцины, чем на её качестве. Журналист отметил, что российские учёные имеют «долгую и легендарную» историю разработок вакцин, а в советский период борьба с инфекциями была приоритетной областью здравоохранения. Он рассказал, что учёные в России традиционно испытывают разработанные вакцины на себе.

Среди причин, побудивших Крамера привиться, он также выделил доступность вакцины. По его словам, в российских больницах (Крамер привился в Москве) не наблюдалось очередей и логистических сбоев, которые были зафиксированы в клиниках США и других стран. В заключение американский журналист рассказал о своём самочувствии после вакцинации. По словам Крамера, он не ощутил побочных эффектов и чувствует себя хорошо, писал NEWS.ru.