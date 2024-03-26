Турецкий самолет вернулся во Внуково из-за поведения пассажира SHOT: пассажир самолета кричал и танцевал в салоне, рейс вернулся во Внуково

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидца сообщил о пассажире самолета компании Turkish Airlines, из-за поведения которого авиалайнеру, следовавшему рейсом Москва — Стамбул, пришлось вернуться на взлетно-посадочную полосу аэропорта Внуково. Свидетели произошедшего рассказали, что борт должен был взлететь в 20:10, но один из пассажиров начал вести себя неадекватно.

Уточняется, что мужчина начал выкрикивать что-то на английском языке и пританцовывать в салоне. Пилоты решили вернуться во Внуково. Пассажира и трех его спутниц из самолета вывела полиция. Очевидец рассказал каналу, что мужчина уже у стойки регистрации слушал громкую музыку с телефона, кричал что-то непонятное и вел себя странно. Пассажиры рейса ждут отправки более полутора часов. Вскоре лайнер должен вылететь из аэропорта Внуково, заявили источники канала.

Ранее пассажир самолета, следующего рейсом Мурманск — Москва, в шутку рассказал бортпроводнику, что в его рюкзаке находится бомба. Мужчину задержали, однако ничего подозрительного в сумке не нашли. Инцидент произошел в самолете авиакомпании «Смартавиа».

На днях стало известно, что в Шереметьево с рейса SU1862 Москва — Ереван сняли пассажирку, которая сообщила о бомбе в ручной клади после того, как поднялась на борт. Сотрудники аэропорта вызвали полицию.