Турецкий менемен — яичница, которая покорила мир! Вкусный завтрак из яиц и овощей. Менемен — это не просто яичница, а настоящий символ турецкого завтрака! Ароматные овощи в томатном соусе, запеченные с яйцами, создают гармоничный и сытный старт дня. Подается прямо в сковороде для сохранения тепла.

Ингредиенты

Помидоры — 3 шт. (спелые)

Перец зеленый — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Яйца — 4 шт.

Масло оливковое — 3 ст. л.

Паста томатная — 1 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Перец чили — 1/2 шт. (по желанию)

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Чабер сушеный — 1 ч. л.

Петрушка — для подачи

Фета — для подачи (по желанию)

Приготовление

Лук нарежьте полукольцами, перец — соломкой. Обжарьте на оливковом масле до мягкости 5–7 минут. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу, нарежьте кубиками. Добавьте к овощам вместе с томатной пастой, чесноком и специями. Тушите под крышкой 10 минут до густоты. Сделайте углубления, вбейте яйца. Готовьте на медленном огне 5–7 минут до желаемой степени прожарки желтков. Посыпьте петрушкой и покрошенной фетой. Подавайте сразу в сковороде с хлебом пиде.

Совет: для аутентичности используйте длинный зеленый перец «чиарли».

