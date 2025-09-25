Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 16:15

Турецкий менемен — яичница, которая покорила мир! Вкусный завтрак из яиц и овощей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Турецкий менемен — яичница, которая покорила мир! Вкусный завтрак из яиц и овощей. Менемен — это не просто яичница, а настоящий символ турецкого завтрака! Ароматные овощи в томатном соусе, запеченные с яйцами, создают гармоничный и сытный старт дня. Подается прямо в сковороде для сохранения тепла.

Ингредиенты

  • Помидоры — 3 шт. (спелые)
  • Перец зеленый — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Масло оливковое — 3 ст. л.
  • Паста томатная — 1 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Перец чили — 1/2 шт. (по желанию)
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Чабер сушеный — 1 ч. л.
  • Петрушка — для подачи
  • Фета — для подачи (по желанию)

Приготовление

  1. Лук нарежьте полукольцами, перец — соломкой. Обжарьте на оливковом масле до мягкости 5–7 минут. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу, нарежьте кубиками. Добавьте к овощам вместе с томатной пастой, чесноком и специями.
  2. Тушите под крышкой 10 минут до густоты. Сделайте углубления, вбейте яйца. Готовьте на медленном огне 5–7 минут до желаемой степени прожарки желтков. Посыпьте петрушкой и покрошенной фетой. Подавайте сразу в сковороде с хлебом пиде.

Совет: для аутентичности используйте длинный зеленый перец «чиарли».

Ранее мы готовили трубочки из лаваша с яйцами и сыром. Простой рецепт вкусного завтрака.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
