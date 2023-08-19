Турецкая жара придет в южные регионы России Вильфанд: температура на юге России достигнет 39 градусов

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В регионах Южного и Северо-Кавказского федерального округов прогнозируется жара до 39 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такая погода характерна для юга Турции в этот период времени года.

Температура на 4–6 градусов выше нормы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах <...> Везде температура от 33 до 39 градусов. Такая температура по климату соответствует для нынешнего времени года югу Турции, — сказал Вильфанд.

Аномальная жара придет в Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую области, а также в Краснодарский и Ставропольский края. В Калмыкии и во всех республиках Северного Кавказа столбики термометров аналогично поднимутся до 33–39 градусов, отметил руководитель Гидрометцентра.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что к концу следующей недели в Москве ожидается заметное понижение температуры. По его словам, столбики термометров опустятся более чем на 10 градусов. Вильфанд также добавил, что новые температурные показатели будут около нормы или всего на один градус ниже. Понедельник, 21 августа, станет переходным днем, когда воздух из Северной Атлантики начнет проникать все больше, пояснил руководитель Гидрометцентра.