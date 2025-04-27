Турецкая яичница «Менемен» на завтрак! Обалденная вкуснятина за 15 минут

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Турецкая яичница «Менемен» на завтрак! Обалденная вкуснятина за 15 минут! «Менемен» — это знаменитая яичница-болтунья из Турции. В ней сочные помидоры, перец и ароматные специи. Блюдо простое, сытное и идеально подходит для завтрака. Его готовят в одном сотейнике, а подают с хлебом, чтобы впитать каждый кусочек вкусного соуса. Настоящий хаос ароматов!

Ингредиенты

3 яйца

2 спелых помидора

1 ст. л. томатной пасты

0,5 ч. л. сахара

1 зеленый перец

1 луковица

30 г — сыр фета, брынза или творожный

2 ст. л. оливкового масла

Соль, черный перец, красная паприка, чабер (по вкусу)

Зелень (петрушка/укроп)

Приготовление

1. Подготовка овощей. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу и мелко нарежьте. Перец и лук нарежьте кубиками.

2. Обжарка. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте лук до прозрачности, добавьте перец и тушите 2–3 минуты.

3. Томаты. Добавьте помидоры, тушите 5–7 минут до мягкости. Если смесь слишком густая, влейте немного воды. Добавьте томатную пасту, специи, соль и перец.

4. Яйца. Взбейте яйца, вылейте в сковороду. Помешивайте на среднем огне, пока масса не загустеет, но останется сочной.

5. Подача. Посыпьте зеленью и сыром, подавайте сразу с теплым хлебом (например, питой или багетом) для макания.

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