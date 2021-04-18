Турцию не откроют 1 июня, уверены в туриндустрии

https://static.news.ru/photo/175776e4-88f3-11ea-9d8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua

Эксперты туристической отрасли уверены, что в ближайшую пару месяцев Турция будет закрыта для россиян, потому что власти страны не торопятся снижать уровень заболеваемости. А он уже находится на четвёртой строчке в мире.

Ежедневно в Турции заражаются коронавирусом 60 тысяч человек. И пока этот показатель не будет снижен в разы, россиян не пустят на курорты республики. Открытие границ 1 июня в туротрасли считают очень маловероятным, сообщила газета «Известия».

По опыту мы видим, что заболеваемость должна упасть в разы, а она так быстро не падает, — сказал в беседе с изданием первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.

Другой эксперт, глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов отметил, что только вывоз россиян, застрявших на турецких курортах растянется до конца этого месяца. В стране сейчас около 40 тысяч организованных и 50 тысяч самостоятельных и транзитных российских туристов. Вывезти удалось пока только 10 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, российский врач и телеведущий Александр Мясников напомнил россиянам, что коронавирус — это не единственная проблема. В мире сотни не менее опасных и неприятных инфекционных заболеваний, которые в том числе ведут к смерти.

Он предупредил россиян в преддверии открытия купального сезона на морских курортах страны, которые ожидаемо будут переполнены из-за закрывшихся Турции и Танзании, о вспышках ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки и прочих.