Турчак рассказал об эффективности оплаты больничных не ниже МРОТ

https://static.news.ru/photo/5648ad72-4cee-11eb-9ca6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Турчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МРОТ доказала свою эффективность. Её введение на постоянной основе обеспечит поддержку работников, имеющих небольшие доходы и стаж. Об этом заявил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Он пояснил, что первоначально данная мера была введена временно на период пандемии. Её целью была поддержка указанной категории лиц, которым приходилось брать больничные, в том числе и по причине карантина, что приводило к снижению их доходов ниже МРОТ.

Мы приняли положение о нижней границе расчёта больничных, и эта мера доказала свою эффективность. Поэтому мы закрепили её на постоянной основе, — цитирует сенатора РИА Новости.

Турчак отметил, что выплаты социальных пособий будут осуществляться из Фонда социального страхования, а не работодателями в счёт уплаты страховых взносов. По его словам, это обеспечит работникам положенные выплаты независимо от финансового положения работодателей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минтруде России подготовили проект постановления, предусматривающего упрощение процедуры оформления больничных листов. В ведомстве пояснили, что для оформления выплат страхового возмещения из Фонда соцстрахования работнику приходится сообщать свои паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты каждый раз при предоставлении бумажного листка нетрудоспособности работодателю. Проект сокращает предоставление этой информации до одного раза — при поступлении на работу или в течение трудовой деятельности.